später lesen Suchaktion (Update) 26-Jähriger in Trier vermisst: Polizei bittet um Hinweise FOTO: Florian Blaes / Florian Blaes/TV FOTO: Florian Blaes / Florian Blaes/TV Teilen

Twittern

Teilen



Ein 26-Jähriger wird in Trier vermisst. Möglicherweise befinde sich der Mann in einer auswegslosen Situation, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sucht mit einem Großaufgebot nach dem Vermissten und bittet um Hinweise. cus/mc/red