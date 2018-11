später lesen Ernährung Hier wird gemeinsam ein Süppchen gekocht Teilen

Twittern

Teilen



(red) Suppen und Eintöpfe finden sich international in jeder Küche, ob orientalisch, mediterran, südamerikanisch oder regional. Die Familienbildungsstätte Trier bietet am 11. Dezember um 18.30 Uhr ein gemeinsames Kochen an.