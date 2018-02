Nur eine Fahrspur steht auf Höhe Hohensonne zur Verfügung.

Nach Auskunft der Technischen Betriebe Trier-Land muss aufgrund einer dringenden Sanierungsmaßnahme am heutigen Donnerstag zwischen 13 und etwa 18 Uhr die B 51 in Höhe Hohensonne in Fahrtrichtung Trier kurzfristig halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird wechselseitig per Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet.

