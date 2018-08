Jungbrunnen und Kult(ur)getränk

Nach vielen Wochen Tropenklima herrscht mal wieder Jackenwetter. Doch die weniger hohen Temperaturen taten dem vierten Trierer Viezfest keinen Abbruch – im Gegenteil. Erstmals öffentlich dargeboten: das neue Viezbruderlied. Von Ludwig Hoff

Er ist sicherlich nicht jedermanns Freund, der Viez. Bei so manchem ist die Wirkung durchschlagend – und der Gang zum stillen Örtchen dringend.

Bei anderen genießt das Apfelgetränk höchste Beliebtheit: Hunderte kamen am Samstag zum Trierer Viezfest auf den Domfreihof und ließen es sich schmecken.

Dabei war es um das Image des Kultgetränks nicht immer gut bestellt – insbesondere in der Weinregion Trier. Den Viez ins richtige Licht zu rücken, ist denn auch ein erklärtes Ziel der Trierer Viezbruderschaft. Bei der nun schon vierten Festauflage auf dem Domfreihof herrschte schon am Vormittag Volksfeststimmung. Am Abend war der Festplatz gut gefüllt.

Doch zurück zum Festauftakt – bei dem es durchaus stürmisch zuging: Binnen elf Minuten waren die auf 500 Stück limitierten Design-Viezporzen ausverkauft – ein neuer Rekord! Glück hatten da die sechs TV-Leser, die ihre ganz persönliche Künstler-Porz vorab gewonnen hatten.

Viezbruder-Vorsitzender Hanspitt Weiler sieht den Verein auf einem guten Weg. Der Ruf des Trierer Kultgetränks habe sich in den vergangenen Jahren merklich gebessert. Miriam Müller, eine junge Viez-Liebhaberin, findet das Getränk „super in“ – auch bei Jüngeren.

Gisela May-Wilmer lobt den Viez als „Jungbrunnen“; höchstpersönlich könne sie das belegen, fügt sie mit einem Augenzwinkern an. Nebenan steht ein Grüppchen von Viez-Kennern vom Saargau beisammen. Man witzelt: „Es wird Zeit, dass wir heimkommen – er fängt an zu schmecken.“

Nach dem letzten Mittagsglockenschlag vom nahen Dom erklingt erstmals öffentlich das neue Viezbruderlied, getextet und geschrieben von dem Trierer Liedermacher Andreas Sittmann. „Viez gehört zur Kultur in Trier“, findet der Schirmherr, Oberbürgermeister Wolfram Leibe.

Und was prognostizieren die Hersteller für den neuen Jahrgang, dessen Produktion in den kommenden Wochen in Gang kommt? Die anhaltende Dürre der vergangenen Wochen sei für die Viezbäume längst nicht so fatal wie für die Felder vieler Landwirte, sagt Thomas Benzmüller aus Mülheim an der Mosel, der mit einem Ausschank beim Viezfest vertreten. Seine Sichtprobe sei jedenfalls gut ausgefallen. Bei längerer Trockenheit hätten ältere Bäume mit ihren tiefen Wurzeln, die dann immer noch bis in feuchte Erdschichten gelangen, einen Vorteil gegenüber frischen Anpflanzungen.

Nicht nur reiner Viez wird auf dem Domfreihof ausgeschenkt: Es gibt auch Ginger Viez, Viez Berry und andere Cocktail-Variationen.

Den beiden historischen Figuren, die auch beim Viezfest dabei sind, kommt das nicht in die Porz: Fischers Maathes (Helmut Haag) und Karl Marx (Christoph Rother) schwören auf den Viez in seiner ursprünglichen Form