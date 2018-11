IHK ehrt beste Azubis der Region

Die Industrie- und Handelskammer Trier hat die 145 Auszubildenden mit den besten Abschlussprüfungen ausgezeichnet. red

Besser geht’s nicht: Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier hat im Theater Trier 145 Azubis geehrt, die ihre Ausbildung als Beste in der Region abgeschlossen haben. Knapp 600 Gäste waren zur Feier ins Trierer Stadttheater gekommen. Neben den Ehrungen gab’s im Rahmenprogramm exklusive Kostproben aus aktuellen Theaterproduktionen.

Zu den Gratulanten gehörte auch die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig: „Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu den hervorragenden Leistungen, die Ihnen sicherlich viel Fleiß und Mühe abverlangt haben. Für Ihre berufliche Zukunft wünsche ich Ihnen nur das Beste. Auch Ihre Betreuerinnen und Betreuer in den Betrieben sowie die Lehrerinnen und Lehrer haben ein großes Lob verdient.“

Unter den 145 Besten wurden mit Dustin Nguyen, (Stadtwerke Trier, 98,0 Punkte), Cathrin Lehnertz, (Modehaus Marx, Trier: 98,2 Punkte) und Maximilian Müller (Stadtwerke Trier: 99,4 Punkte) die Besten der Besten ausgezeichnet. Eine besondere Auszeichnung erhielt auch Fabian Scory. Er hat seine Ausbildung als Technischer Produktdesigner bei der Vulkan Technik GmbH in Wiesbaum absolviert und sich bundesweit gegen 2473 Azubis in seinem Ausbildungsberuf durchgesetzt. Im Dezember darf er zur Bundesbestenfeier nach Berlin fahren.



Die Besten der Region aus der Stadt Trier:

Monika Aubart, Trier, Kauffrau für Büromanagement; Sarah Bartschat, Trier, Kauffrau im Einzelhandel, Aldi GmbH&Co., Trier; Fenja Becker, Trier, Industriekauffrau, Türelemente Borne, Trierweiler; Maryna Berman, Trier, Verkäuferin, Deichmann, Trier; Johannes Böck, Trier, Elektroniker für Betriebstechnik, SWT; Toni Armin Bredel, Trier, Elektroniker für Geräte und Systeme, Wehrtechnische Dienststelle für Kraftfahrzeuge und Panzer, Trier; Katharina Clauß, Trier, Kauffrau im Einzelhandel, Biomarkt Grotzfeld, Trier; Marco Colling, Trier, Fachkraft für Metalltechnik Fachrichtung: Konstruktionstechnik, Guido Görgen, Wittlich; Julian Conrady, Trier, Elektroniker für Betriebstechnik, SWT; Theresa Dixius, Trier, Kauffrau für Büromanagement, Bischöfliches Generalvikariat, Trier; Sabrina Espen, Trier, Kauffrau für Verkehrsservice, DB Station & Service AG, Trier; Dominik Frisch, Trier, Kaufmann im Groß- und Außenhandel Fachrichtung: Großhandel, Leyendecker Holzland, Trier; Kathrin Gierens, Trier, Industriekauffrau, Westnetz GmbH, Trier; Franziska Gierse, Trier, Kauffrau im Einzelhandel, Deichmann, Trier; Kathrin Grundhöffer, Trier, Chemielaborantin, SWT; Richard Hauser, Trier, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Parts Europe GmbH, Wasserliesch; Stefan Hoffmann, Trier, Kaufmann im Einzelhandel, Karl-Heinz Wild GmbH, Trier; Andre Jager, Trier, Elektroniker für Geräte und Systeme, Wehrtechnische Dienststelle für Kraftfahrzeuge und Panzer, Trier; Jannik Lange, Trier, Baustoffprüfer, sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure, Kenn; Cathrin Lehnertz, Trier, Verkäuferin, Modehaus Marx, Trier; Sebastian Maes, Trier, Kaufmann im Einzelhandel, Fahrrad Stemper, Trier; Malou Mauren, Trier, Buchhändlerin, Mayersche Interbook, Trier; Patrick Meinen, Trier, Fachkraft für Metalltechnik, Industrie-Lehrwerkstatt Trier; Thomas Ockert, Trier, Berufskraftfahrer Schwerpunkt: Güterverkehr, Borne Logistik und Speditionsgesellschaft, Trierweiler; Lukas Pötters, Trier, Immobilienkaufmann, Volksbank Trier Immobilien GmbH, Trier; Julian Rauls, Trier, Automobilkaufmann, VZT Automobile, Trier; Isabel Rommelfanger, Trier, Kauffrau für Tourismus und Freizeit, Landal GreenParks, Saarburg; Eike Scheper, Trier, Verkäufer; Stephanie Schira, Trier, Buchhändlerin, Heinr. Stephanus GmbH & Co., Trier; Jasmin Schmitt, Trier, Kauffrau im Einzelhandel, Zur Blauen Hand, Trier; Angelika Schreider, Trier, Verkäuferin, Lidl, Konz; Daniel Simmer, Trier, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Tarkett, Konz; Nils Spruck, Trier, Kaufmann im Einzelhandel, Aldi, Konz; Viviane Wollmann, Trier, Verkäuferin, learn-factory Caritasverband Trier e.V., Trier.



... im Landkreis Trier-Saarburg:

Tayfun Akbulut, Konz, Verkäufer, Kaufland, Konz; Sabine Andres, Gutweiler, Informations- und Telekommunikationssystem-Kauffrau, Deutsche Telekom, Trier; Tim Bauer, Saarburg, Industriemechaniker, JT International Germany GmbH, Trier; Anne Becker, Saarburg, Industriekauffrau, Volvo GmbH, Konz; Lena Becker, Nittel, Hotelfachfrau, Hotel Villa Hügel, Trier; Tom Becker, Mannebach, Industriemechaniker, Schloss Wachenheim AG, Trier; Jacqueline Blau, Wiltingen, Drogistin, DM-Drogerie Markt, Konz; Francesca Bohr, Schillingen, Kauffrau für Büromanagement, Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH, Trier; Janine Bonnetin, Wasserliesch, Immobilienkauffrau, Wohnungsbau und Treuhand Aktiengesellschaft (gbt), Trier; Laura Brunnenmeister, Kell am See, Werkzeugmechanikerin, GKN Driveline Trier GmbH, Trier; Jana Burg, Zerf, Sport- und Fitnesskauffrau, Universität Trier; Christina Dahmen, Gusterath, Kauffrau für Büromanagement, Bischöfliches Generalvikariat, Trier; Jan Ehrit, Beuren (Hochwald), Elektroniker für Betriebstechnik, SWT; Patricia Freese, Wasserliesch, Industriekauffrau, JT International Germany GmbH, Trier; Ramona Fuchs, Irsch, Industriekauffrau, Hochwald Foods GmbH, Thalfang; Philipp Gerard, Welschbillig, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, suki.international GmbH, Landscheid; Daniel Haag, Kenn, Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft Schwerpunkt: Abfallverwertung und -behandlung, Theo Steil GmbH, Trier; Moira Himmelsbach, Wasserliesch, Industriemechanikerin, Volvo, Konz; Jan Holecek, Aach, Verkäufer; Franziska Holstein, Igel, Bankkauffrau, Sparkasse Trier, Trier; Fabian Huberty, Mertesdorf, Elektroniker für Betriebstechnik, SWT; Kathrin Kaiser, Fisch, Gestalterin für visuelles Marketing, Bungert OHG, Wittlich; Viktoria Kessler, Gutweiler, Fachkraft für Metalltechnik, Industrie-Lehrwerkstatt Trier eG., Trier; Max Kratz, Schweich, Werkzeugmechaniker, GKN Driveline Trier GmbH, Trier; Sebastian Lichter, Welschbillig, Elektroniker für Betriebstechnik, SWT; Sven Loth, Kenn, Kaufmann im Einzelhandel, Media Markt, Trier; Katharina Marx, Bescheid, Industriekauffrau, Siegenia-Aubi KG, Hermeskeil; Johannes Marxen, Welschbillig, Industriemechaniker, Papier-Mettler KG, Morbach; Lena Monzel, Klüsserath, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung, Bitburger Braugruppe GmbH, Bitburg; Mario Müller, Wasserliesch, Verkäufer, Norma Lebensmittelfilialbetrieb, Temmels; Maximilian Müller, Farschweiler, Elektroniker für Betriebstechnik, SWT; Fabian Nellinger, Kasel, Kaufmann im Einzelhandel, Zur Blauen Hand KG, Trier; Dustin Nguyen, Geisfeld, Elektroniker für Betriebstechnik, SWT; Julian Paulus, Irsch, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Richter + Frenzel GmbH + Co. KG, Trier; Benjamin Petri, Beuren (Hochwald), Kaufmann im Einzelhandel, Deutsche Telekom AG, Trier; Louisa Petry, Hermeskeil, Technische Produktdesignerin, Siegenia-Aubi KG, Hermeskeil; Lukas Pirker, Schweich, Fachpraktiker Küche (Beikoch), Ctt-Jugendhilfezentrum Haus Auf dem Wehrborn, Aach; Saskia Ramin, Riveris, Kauffrau für Dialogmarketing, SWT; Sophia Reichert, Kell am See, Verkäuferin, Modehaus Marx, Trier; Fabian Rosch, Fell, Fachkraft für Abwassertechnik, Bitburger Braugruppe GmbH, Bitburg; Giorgina Ruffolo, Mertesdorf, Kauffrau im Einzelhandel, Leyendecker Bastelstube, Trier; Elena Saryceva, Ralingen, Kauffrau im Einzelhandel, Aldi, Irrel; Nataliya Sauer, Saarburg, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung, Hans Bayer u. Sohn GmbH & Co. KG, Trier; Benedict Wilhelm Rainer Schmitt, Wasserliesch, Tierpfleger, Lëtzebuerger Déiereschutzliga Asbl, Luxemburg; Jeffrey Schneider, Bekond, Kaufmann im Einzelhandel, Sport-Versand24 GmbH, Schweich; Philip Stark, Fell, Konstruktionsmechaniker, S & D Blechtechnologie, Zemmer; Simon Steinmetz, Saarburg, Industriemechaniker, Volvo, Konz; Christina Stoffel, Nittel, Technische Produktdesignerin, Komage Gellner Maschinenfabrik KG, Kell am See; Marc Thome, Wasserliesch, Automobilkaufmann, Autohaus am Verteiler, Trier; Sarah Thörnig, Welschbillig, Industriekauffrau, Schloss Wachenheim AG, Trier; Christoph Thul, Ensch, Maschinen- und Anlagenführer, Papier-Mettler KG, Morbach; Tobias Thul, Konz, Elektroniker für Betriebstechnik, Westnetz GmbH, Trier; Sabrina Tonner, Leiwen, Industriekauffrau, GKN Driveline Trier, Trier; Marius Tusseng, Welschbillig, Automobilkaufmann, Autohaus Eifel Mosel, Bitburg; Luka Vogel, Welschbillig, Köchin, Birgit Scheid Schloß Monaise, Trier; Jonas Wagner, Wasserliesch, Naturwerksteinmechaniker, Josef Juny GmbH, Wasserliesch; Johannes Weiler, Greimerath, Fachmann für Systemgastronomie, Judith Lukacs, Wittlich; Björn Wilding, Kenn, Maschinen- und Anlagenführer; Dominik Zengerling, Trittenheim, Technischer Systemplaner, SWT Trier.

... in Bernkastel-Wittlich:

Fidan Behluli, Burg (Mosel), Packmitteltechnologe, MM Packaging Caesar GmbH, Traben-Trarbach; Luisa Brösch, Bernkastel-Kues, Mediengestalterin Digital und Print, Bejoynt GmbH & Co. KG, Bernkastel-Kues; Lena Fetzer, Burtscheid, Industriekauffrau, SWT Trier; Nico Fuchsen, Plein, Zerspanungsmechaniker, Ideal Standard Produktions-GmbH, Wittlich; Anna Claudia Franziska Helfen, Bernkastel-Kues, Chemielaborantin, Institut Heidger KG, Osann-Monzel; Christina Hennig, Hetzerath, Kauffrau für Büromanagement, Achim Hennig, Hetzerath; Rebecca Mae Hermanns, Wittlich, Fachlageristin, MAN Truck & Bus AG, Wittlich; Waldemar Hofmann, Landscheid, Maschinen- und Anlagenführer, Überbetriebliches Ausbildungszentrum Wittlich; Martin Hopperdietzel, Zeltingen-Rachtig, Verkäufer, Media Markt Trier; Chantal Jardin, Esch, Tourismuskauffrau, Linden Reisen, Stadtkyll; Nicolas Justen, Lösnich, Elektroniker für Betriebstechnik, Innogy Germany, Bernkastel-Kues; Michaela Konz, Eisenschmitt, Kauffrau für Büromanagement, Deutsche Rentenversicherung Rheinland Eifelklinik Manderscheid, Manderscheid; David Lohmann, Bernkastel-Kues, Zerspanungsmechaniker, Windhäuser Metallverarbeitung GmbH, Wittlich; Niklas Marx, Malborn, Industriemechaniker, ThyssenKrupp Bilstein GmbH, Mandern; Florian Mayer, Esch, Industriekaufmann, Gerolsteiner Brunnen, Gerolstein; Tobias Mertes, Salmtal, Gießereimechaniker, Ideal Standard, Wittlich; Jonas Martin Mohr, Bengel, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, DEG Trier, Kenn; Linda Nau, Morbach, Kauffrau im Einzelhandel, Lidl, Morbach; Simeon Ostermann, Monzelfeld, Bauzeichner, Berdi Architekten, Bernkastel-Kues; Philipp Otten, Salmtal, Konstruktionsmechaniker, Weber Stahl-Anarbeitungsservice, Großlittgen; Carsten Plein, Kröv, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Ökonomierat Hans Beth GmbH, Kröv; Daniel Renk, Bengel, Elektroniker für Betriebstechnik, Innogy, Bernkastel-Kues; Jonas Römer, Kröv, Chemielaborant, Institut Heidger KG, Osann-Monzel; Nico Schmitz, Manderscheid, Fachinformatiker, sds Computer-Vertriebs GmbH, Daun; Felix Thoes, Monzelfeld, Industriemechaniker, Innogy Germany, Bernkastel-Kues; Johannes Weiler, Greimerath, Fachmann für Systemgastronomie, Judith Lukacs, Wittlich; Michelle Welker, Thalfang, Kauffrau im Einzelhandel, Müller Equiva GmbH, Schweich; Philipp Zeimetz, Wittlich, Konstruktionsmechaniker, S & D Blechtechnologie GmbH, Zemmer; Jan Zimmer, Longkamp, Elektroniker für Betriebstechnik, Dr. Oetker Tiefkühlprodukte KG, Wittlich;

... in Bitburg-Prüm:

Alexander Benz, Lasel, Fachinformatiker, Prüm-Türenwerk, Weinsheim; Marius Benz, Lasel, Werkzeugmechaniker, Andreas Stihl AG & Co. KG, Weinsheim; Florian Billen, Schleid, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Provinzial Geschäftsstelle Platz & Schmitz, Bitburg; Michael Boffer, Orenhofen, Elektroniker für Betriebstechnik, Westnetz GmbH, Trier; Susanne Boffer, Orenhofen, Industriekauffrau, Westnetz GmbH, Trier; Laura-Anastasia Boller, Bitburg, Veranstaltungskauffrau, Afunti Heinz Bausch, Biersdorf am See; Eugen Breit, Speicher, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik; Michael Breuer, Rommersheim, Industriemechaniker, Andreas Stihl AG & Co. KG, Weinsheim; Sebastian Crump, Dahlem, Zerspanungsmechaniker, Tesla Grohmann Automation GmbH, Prüm; Anna Degen, Wißmannsdorf, Bankkauffrau, Kreissparkasse Bitburg-Prüm, Bitburg; Anika Dietz, Bitburg, Zerspanungsmechanikerin, GKN Driveline Trier GmbH, Trier; Sabrina Eichel, Bollendorf, Fachkraft für Lagerlogistik, Romika Shoes GmbH, Trier; Thomas Frank, Masthorn, Brauer und Mälzer, Bitburger Braugruppe GmbH, Bitburg; Christian Freis, Malbergweich, Elektroniker für Betriebstechnik, Arla Foods Deutschland, Pronsfeld; Elena Grethen, Bitburg, Floristin, Steindorf Floristik Gartenbau, Bitburg; Linda Grün, Sellerich, Bauzeichnerin, Backes Bau- und Transport, Stadtkyll; Dana Hauer, Bollendorf, Köchin, Hotel Ferdinand Hauer, Bollendorf; David Hoffmann, Dahlem, Kaufmann im Einzelhandel, Rewe Spodat OHG, Stadtkyll; Stefan Hüllen, Dahlem, Brauer und Mälzer, Bitburger Braugruppe, Bitburg; Tim Jary, Prüm, Industriemechaniker, Andreas Stihl AG & Co. KG, Weinsheim; Jan Kaufmann, Bitburg, Industriekaufmann, Bitburger Braugruppe, Bitburg; Alissa Kiefer, Speicher, Restaurantfachfrau, Philippe Lucquin, Speicher; Noah Kleis, Dahnen, Zerspanungsmechaniker, Neuhäuser Präzisionswerkzeuge GmbH, Prüm; Thomas Könen, Pickließem, Industriemechaniker, Bitburger Braugruppe, Bitburg; Pascal Krämer, Prüm, Bankkaufmann, Kreissparkasse Bitburg-Prüm, Bitburg; Sebastian Krämer, Herforst, Kaufmann im Einzelhandel, Aldi, Wittlich; Benjamin Kreis, Speicher, Fachinformatiker, Frank Hommelsheim „Netpeak“, Prüm; Tanja Lehnertz, Ehlenz, Kauffrau für Tourismus und Freizeit, Dorint Seehotel & Resort Bitburg/Südeifel, Biersdorf am See; Simon Lippert, Prüm, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgrosshandel, Trier; Michael Mettel, Mettendorf, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Erik Baustert, Nusbaum; Stefan Mirkes, Holsthum, Fachkraft für Lagerlogistik, Baucenter Bermes GmbH, Bitburg; Jens Molitor, Ernzen, Baugeräteführer, Erdbau Steffen e.K., Niederraden; Lukas Neuerburg, Fließem, Fachinformatiker, Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm, Bitburg; Andreas Nosbüsch, Badem, Mechatroniker, Ideal Standard Produktions-GmbH, Wittlich; Jennifer Radics, Prüm, Fachkraft für Metalltechnik, Tesla Grohmann Automation GmbH, Prüm; Daniel Roderich, Kruchten, Elektroniker für Betriebstechnik, Zahnen Technik GmbH, Arzfeld; Markus Scheuern, Habscheid, Industriemechaniker, Euro-Composites GmbH, Bitburg; Kevin Schmitt, Oberweis, Fachinformatiker, IT-Haus GmbH - EDV - Kommunikation und Information, Föhren; Nico Schmitz, Manderscheid, Fachinformatiker, sds Computer-Vertriebs GmbH, Daun; Lucas Schumacher, Oberweis, Elektroniker für Betriebstechnik, Bitburger Braugruppe, Bitburg; Kristina Stadtfeld, Malberg, Tierpflegerin, Gabi Lames, Hillesheim; Timo Weides, Idenheim, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Euro-Composites S.A., Echternach; Lukas Weimann, Badem, Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker, PLT networks GmbH, Bitburg; Felix Zehren, Gilzem, Industriekaufmann, alwitra GmbH & Co. Klaus Göbel, Trier;

... im Vulkaneifelkreis:

Simon Ballmann, Berlingen, Elektroniker für Betriebstechnik, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co KG, Gerolstein; Lena Becker, Wallenborn, Kauffrau für Büromanagement, Cordel-Bau GmbH, Wallenborn; Tom Becker, Mannebach, Industriemechaniker, Schloss Wachenheim AG, Trier; Janine Beckers, Lissendorf, Technische Modellbauerin, Ergocast Guss GmbH, Jünkerath; Patrik Brauner, Schalkenmehren, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, apra-norm Elektromechanik GmbH, Mehren; Alexander Brück, Daun, Baustoffprüfer, sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure, Kenn; Michael Burbach, Gillenfeld, Konstruktionsmechaniker, Benninghoven GmbH & Co. KG, Wittlich; Katharina Buschbacher, Daun, Technische Produktdesignerin, apra-norm Elektromechanik GmbH, Mehren; Tobias Fuchs, Daun, Stanz- und Umformmechaniker, Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG, Hillesheim; Viktor Hein, Gerolstein, Maschinen- und Anlagenführer, apra-norm Elektromechanik GmbH, Mehren; Alina Hoffmann, Kalenborn-Scheuern, Kauffrau für Dialogmarketing, Deutsche Telekom AG, Trier; Natalie Jakoby, Wiesbaum, Fachkraft für Fruchtsafttechnik, Gerolsteiner Brunnen, Gerolstein; Chantal Jardin, Esch, Tourismuskauffrau, Linden Reisen GmbH & Co. KG, Stadtkyll; Madeleine Kuhl, Kalenborn-Scheuern, Industriekauffrau, Tesla Grohmann Automation GmbH, Prüm; Florian Mayer, Esch, Industriekaufmann, Gerolsteiner Brunnen, Gerolstein; Benedikt Michels, Katzwinkel, Maschinen- und Anlagenführer, apra-norm Elektromechanik GmbH, Mehren; Sonja Mohr, Gerolstein, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Gerolsteiner Brunnen, Gerolstein; David Ott, Hillesheim, Holzmechaniker, Prüm-Türenwerk GmbH, Weinsheim; Saskia Rauen, Mehren, Restaurantfachfrau, Weinromantikhotel Richtershof GmbH, Mülheim (Mosel); Saskia Ravens, Daun, Kauffrau im Einzelhandel, Lidl, Hillesheim; Daniel Rein, Hohenfels-Essingen, Fachkraft für Metalltechnik, Bilstein & Siekermann, Hillesheim; Nicolas Saxler, Wallenborn, Industriemechaniker, TPS-Technitube Röhrenwerke, Daun; Henning Schlösser, Hillesheim, Brauer und Mälzer, Bitburger Braugruppe, Bitburg; Rebecca Schüler, Udler, Industriekauffrau, Gerolsteiner Brunnen, Gerolstein; John Christopher Schwerdt, Feusdorf, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Ebinger Prüf- und Ortungstechnik, Wiesbaum; Florian Zilligen, Berlingen, Industriekaufmann, TechniSat Digital GmbH, Daun.