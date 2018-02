Das Improvisationstheater sponTat spielt den improvisierten Krimi „Bei Zuruf: Mord!“ im Kasino am Kornmarkt. Aus den Ideen des Publikums lassen die sponTäter aus dem Stegreif die Handlung entstehen. Tipp: Bringen Sie einen ungewöhnlichen Gegenstand mit – er dient als Indiz für den Mord an einem Trierer Schauplatz. Ort des Geschehen ist am 25. Februar und 20. Mai das Kasino am Kornmarkt, Beginn: 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr.