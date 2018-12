Ab sofort können Karten für die Sitzungen der Karnevalsgesellschaft „M‘r wieweln noch en Zalawen“ online bei ticket-regional.de erworben werden. red

(red)Die Kappensitzungen starten am 9., 16., 22. und 23. Februar sowie am 2, März um 19.11 Uhr in der Orangerie des Nells-Park-Hotels in Trier. Der Kartenpreis liegt wie im vergangenen Jahr bei 19 Euro. Unter dem Motto „Zirkus Zalawen“ bieten die Aktiven der Wieweler ein buntes Programm mit Show, Tanz und Büttenreden rund um die karnevalistische Manege.