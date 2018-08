Weinkönigin Katja und Schirmherrin Melanie Welsch stürmen Männerdomäne

Ihr Name

Ein gutes Dutzend Teams trat am Sonntagnachmittag beim traditionellen Gaudiwettbewerb an – ein einziges davon weiblich. Aber immerhin prominent besetzt. Weinkönigin Katja I. aus dem Hause Leiendecker und Fest-Schirmherrin Melanie Welsch, ihres Zeichens Regionaldirektorin der Volksbank, trauten sich an das 500-Liter-Holzgefäß. Konkurrenzlos auf der 60-Meter-Strecke, aber nicht einsam. Hunderte Zuschauer jubelten den wackeren Frauen zu, denen Moderator Thomas Vatheuer hinterher als verdienten Lohn den „Damenpokal“ überreichte.

Die wie immer packenden Männerduelle brachten keine neue Erkenntnis. Champion war und ist Michael Hammes vom Feuerwehr-Löschzug Olewig. Der Abonnement-Sieger der vergangenen Jahre wurde aber nicht nur gefeiert. Es gab auch kritische Töne. Ein Festbesucher warnte gar vor einer „gefährlichen Entwicklung. Wenn immer nur Micha Hammes gewinnt, dann wird das Olewiger Fassrollen der Männer irgendwann mal genauso langweilig wie Bayern München an der Bundesliga-Tabellenspitze“.

