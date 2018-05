Kinderfest im Palastgarten

Er stammt aus den 80ern, aber der Trierer Kindertag ist immer noch sehr beliebt bei Eltern und ihrem Nachwuchs. 16 Organisationen rund um das Thema Kinder haben sich im Palastgarten präsentiert.

Rotkäppchen ist recht süß, Meister Yoda dagegen etwas herb. Dies mag an dem guten Schuss Grapefruitsaft liegen. Köstlich sind alle vier Kindercocktails, die der Hort im Treffpunkt am Weidengraben beim 31. Trierer Kindertag auf der Wiese im Palastgarten anbietet. Auch seine Spiele auf der Wiese werden gerne von Klein und Groß angenommen. 16 Einrichtungen haben sich dieses Jahr angemeldet, um den Kindern einen vergnüglichen spannenden Tag zu bieten und die Eltern über ihr Angebot zu informieren.

Ramona Heeke, eigentlich Leiterin der Geschäftsstelle des Trierer Jugendparlaments, startet heute eine Umfrage unter den Kindern: Wie viel Freizeit haben sie eigentlich, verfügen sie noch über selbstbestimmte Zeit am Tag? Immerhin liegen in den Röhrchen mit der Aufschrift „Ja“ und „Meistens“ einige Bälle, bei „Nein“ bisher keiner.

Auch der perfekte Tag kann mittels Röhrchen gestaltet werden. „Zeit zum Ausruhen’ nehmen Kinder meistens mit in ihre Planung auf”, stellt Ramona Heeke fest, „und das relativ weit vorne.“ Weitere Röhrchen, die die Kinder in eine Rangreihenfolge bringen sollen, lauten etwa: „Zeit mit Freunden”, „Zeit zum Spielen draußen”, „Zeit mit der Familie“. „Ich finde das sehr wichtig, Zeit zu haben, in der keiner was von mir will und in der ich einfach nur sein kann”, sagt die junge Frau.

Auf der Wiese genießen die Kinder vor allem die unterschiedlichen Spielmöglichkeiten. „Mama, ich hab 17“, freut sich Milan (6), der konzentriert Jakkolo spielt und dabei schwungvoll runde Spielsteine in Tore schubst. Charlotte (7) und ihre Freundin Hanna (6) vergnügen sich in großen roten Kreiselschüsseln. „Ich freue mich sehr über den großen Zuspruch heute”, sagt Stadtjugendpfleger Michael Dahmen, der den Tag zusammen mit der mobilen Spielaktion veranstaltet und ergänzt: „Das Angebot, das die mobile Spielaktion vorhält, ist ideal.”