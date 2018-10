Kunsthandwerkermesse Werkform in Trier: Wo Handwerk und Kunst verschmelzen

In den Trierer Viehmarktthermen läuft noch bis Sonntag, 21. Oktober, die Kunsthandwerkmesse Werkform. Von Friedhelm Knopp

Einfach nur schauen oder auch kaufen: Für die Freunde von individuell per Hand gearbeiteten Objekten und Gebrauchsgegenständen werden die Thermen am Viehmarkt in dieser Woche zur gefragten Adresse. 30 Aussteller verschiedenster Gewerke präsentieren dort ihre kunstvollen Produkte. Beim Rundgang durch die verschiedenen Ebenen der Viehmarktthermen zeigt sich eine große Bandbreite. Sie reicht von reinen Kunstobjekten bis zu Dingen des täglichen Gebrauchs – Skulpturen, Schmuck, Schmuckgefäße, Kunstfotos, aber auch Möbel, Mode, Messer und Leuchten, um einige zu nennen.

Ebenso vielfältig sind die Materialien: Metall, Glas, Stein, Keramik, Textilien, Leder, Holz und Papier.

Die meisten Aussteller kommen aus der Trierer Region. Veranstalter ist die Trierer Handwerkergruppe „Werkform“ – ein Arbeitskreis bei der Handwerkskammer Trier (siehe Info). Am Freitagabend wurde die Verkaufsausstellung im Kubus auf dem Viehmarkt eröffnet.

Schon kurz nach dem offiziellen Einlass um 18 Uhr herrschte zwischen den Exponaten ein reger Publikumsbetrieb. Die kleine Eröffnungsfeier moderierte Karin Bille von der Mainzer Beratungsstelle Formgebung der Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz.

Hausherr Marcus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums, wünschte eine erfolgreiche Ausstellung. Vielleicht könne sie den einen oder anderen Besucher auch schon zur einer Weihnachtsgeschenkidee anregen. Reuter: „Ich selbst komme immer gerne hierher.“

Triers Kulturdezernent Thomas Schmitt betonte das besondere Ambiente dieser Räume – ein adäquater Rahmen für die ausgestellten Werke. Diese Präsentation bilde eine Schnittstelle zwischen Handwerk und Kunst und zeige, was Handwerk mit den unterschiedlichsten Werkstoffen zu leisten vermöge. Hinzu komme die zum Karl-Marx-Jahr präsentierte Sonderschau Mein Kapital, die die Herausforderungen des Handwerks von den Zeiten des Trierer Philosophen bis heute widerspiegele. Mit dem Hinweis, dass er auch noch zu den am selbem Abend beginnenden Trierer Design- und Kulturtagen müsse, übergab Schmitt das Wort an Axel Bettendorf, Hauptgeschäftsführer der Handwerksammer (HWK) Trier.

„Hier präsentiert sich das Handwerk in seiner gesamten Breite“, sagte der HWK-Chef und zitierte Karl Marx, der seinerzeit dem Handwerk wegen der beginnenden Industrialisierung das baldige Ende prophezeit hatte. Bettendorf: „Zum Glück hat sich Marx damals getäuscht und nicht bedacht, wie sehr sich die hochwertigen und wertbeständige Produkte des Handwerks von der industriellen Massenproduktion abheben.“ Bettendorfs besonderer Dank galt dem engagierten Team von Werkform und allen Sponsoren, das diese Ausstellung erneut möglich gemacht habe.

„Schauen Sie sich um, und vor allem sprechen Sie direkt mit den Ausstellern“, forderte Moderatorin Karin Bille die Besucher abschließend auf. Auch ihr Dank galt dem Werkform-Team für die geleistete Vorarbeit – „da kann man nur hoffen, dass der Funke überspringt“. Passend musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung vom Gitarrenduo Nicole Gafron und Martin Hiltawski.

Schauen, auch mal anfassen, fragen und erste Verkaufsgespräche: Für die Aussteller und ihr Publikum war der Freitagabend ein kurzweiliger Abend. Die meisten Aussteller waren nicht zum ersten Mal dabei. Allein von der Trierer Veranstaltergruppe Werkform stellen 14 Mitglieder aus. Am weitesten angereist ist der Steinmetz und Bildhauer Markus Weisheit aus Siegburg bei Bonn. Weisheit im Gespräch mit dem TV: „Den Tipp zu dieser Ausstellung hatte ich voriges Jahr von der Trierer Glaskünstlerin Hedi Schon erhalten und hier sehr gute Erfahrungen gemacht.“ Das Ambiente dieser Ausstellung sei fantastisch. Hinzu komme das mitreißende Engagement der Gruppe Werkform.

Öffnungszeiten: Am heutigen Montag geschlossen. Danach täglich 9 bis 17 Uhr (Einlass bis 16.30). Eintritt: vier Euro. Am Samstag, 20. Oktober, ab 19 Uhr: „lange Nacht“ bei freiem Eintritt mit dem Gitarrenduo Nicole Gafron und Martin Hiltawski.