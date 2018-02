später lesen Veranstaltung Agrartagung der Landvolkbewegungin Mertesdorf Teilen

(red) „Was erwartet die Kirche von der Landwirtschaft – was kann die Landwirtschaft von der Kirche erwarten?“ Antworten auf diese Fragen gibt es bei der Agrartagung der Katholischen Landvolkbewegung Trier (KLB) am Sonntag, 25. Februar, im Hotel Weis in Mertesdorf. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr und endet gegen 16.30 Uhr. Vorgesehen ist eine Podiumsdiskussion mit den Gastreferenten Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg, Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, moderiert von Klaus Greichgauer.