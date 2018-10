Märchenhaft: Wanderung im Trierer Meulenwald

Das Forstamt Trier lädt ein zu einer etwas anderen Märchenwanderung durch den Meulenwald. red

Durch den alten Forst geht es zu einem verwunschen anmutenden Platz. Dort gibt es „Das Waldhaus“ und andere Märchen zu hören. Natur- und waldpädagogische Aktivitäten begleiten die Erzählungen. Märchenerzählerin und Naturpädagogin Gitta Pelzer führt die Gruppe an.

Die Märchenwanderung ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren, die von ihren Eltern oder Großeltern begleitet werden. Sie findet statt am Dienstag, 16. Oktober. Anmeldungen sind noch am heutigen Montag, 15. Oktober, möglich. Die Teilnahme kostet vier Euro pro Person. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Forstamt Trier, Am Rothenberg 10, in Trier-Quint. Die Veranstaltung dauert bis etwa 18 Uhr.

Mitzubringen sind wetterangepasste Kleidung, feste Schuhe (keine Gummistiefel) und Verpflegung aus dem eigenen Rucksack.

Info und Anmeldung unter Telefon 0651/9790777, Internet: www.maerchenwerkstatt-pelzer.de