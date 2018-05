Märchenhaftes auf dem Petrisberg

Bei den letzten Proben vor der Premiere des Kindertheaterstücks im Lottoforum geht es turbulent zu. Von Karin Pütz

Der böse Wolf wird vom tapferen Schneiderlein geküsst, der Frosch ist Spanier und Dornröschen wird prophezeit, dass sie sich an einer Ananas stechen wird. In „Es war einmal – 7 Märchen auf einen Streich“ geht es drunter und drüber.

„Ein musikalisches Feuerwerk von Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth“ lautet der Untertitel des Kinderstücks, das am kommenden Donnerstag, 31. Mai, im Lottoforum auf dem Petrisberg Premiere hat. Regisseur Florian Burg setzt bei seinem Ensemble auf vertraute Gesichter: Stephan Vanecek, Philippe Kayser und Hannah Swoboda konnte er bereits im vergangenen Jahr für den Räuber Hotzenplotz gewinnen. Mit Antonia Crames hat er dieses Jahr wieder ein Ensemblemitglied des Tufa-Musicals mit an Bord.

Auch hinter den Kulissen ist eine altvertraute Weggefährtin am Start: Claudia „Geia“ Cartellieri wirkt dieses Mal nicht auf, sondern hinter der Bühne mit. Mit viel Liebe zum Detail arbeitet die gelernte Orgelbauerin an den Requisiten. So besorgte sie in einem Trierer Afro-Shop blonde Extensions aus Echthaar, mit denen sie Rapunzels 6 Meter langen Zopf aus Hanfstrick verkleidete.

Auf der Bühne im Lottoforum steht indes die erste Durchlaufprobe auf dem Plan. „Oh mein Gott, war das Kleid gestern auch schon so eng?“, ruft Hannah Swoboda in Richtung Stephan Vanecek, der auch diesmal alle Kostüme selbst genäht hat. Philippe Kayser streicht seinen frisch gestutzten Bart glatt. Dem Aussehen nach geht er nicht nur als tapferes Schneiderlein durch – er könnte so auch einen Musketier spielen. Bis Mitte Juni wird er diesen Look tragen müssen, denn so lange wird das Märchen auf dem Petrisberg gespielt.

Im Stück wird viel gesungen und sogar gerappt, und fast alle Schauspieler haben gleich mehrere Rollen. „Meine eigenen Kostüme nähe ich immer zum Schluss“, sagt Stephan Vanecek, der gleich sieben verschiedene Märchenfiguren spielt und wohl noch eine Menge Arbeit vor sich hat.

Ob der Wolf wirklich böse, die Großmutter harmlos und Rotkäppchen „ein Balg“ ist, „das sich ständig im Wald verläuft“, können kleine und große Zuschauer ab Donnerstag selbst herausfinden. Mit viel Musik, Anspielungen auf zahlreiche Märchen und witzigen Dialogen, die neben Kindern ab fünf Jahren auch die Eltern zum Lachen bringen, geht die Post ab.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Gerade bei schönem Wetter scheint das Lottoforum ein Ort für nächtliche Exzesse zu sein. „Letztes Jahr hatten wir auf den Kulissen Hakenkreuzschmierereien“, erzählt Burg, und Cartellieri fügt hinzu: „Fast jedes Mal vor der Probe müssen wir Scherben und Müll wegräumen, das wird von Jahr zu Jahr schlimmer.“ Selbst die von Burg freundlich formulierten Hinweiszettel, nichts kaputtzumachen, wurden bereits abgerissen. Schade, wenn Vandalismus selbst vor dem Engagement für Kindertheater nicht Halt macht.

Die Termine:

Die Premiere läuft am Donnerstag, 31. Mai, um 15 Uhr. Weitere Vorstellungen finden an diesen Tagen statt: 2. Juni 15 Uhr, 3. Juni 11 Uhr, und 15 Uhr, 9. Juni 15 Uhr, 10. Juni 11 Uhr und 15 Uhr, 15. Juni 15 Uhr, 16. Juni 15 Uhr, 17. Juni 11 Uhr und 15 Uhr. Karten im Internet unter www.ticket-regional.de und an der Tageskasse am Lottoforum.