Techniker wählen neuen Vorstand

Mit durchschnittlich 50 Gästen pro Veranstaltungsangebot ist das Vortragsprogramm des VDE-Bezirks Trier 2017 beliebt gewesen. Zu diesem Schluss gelangte der Vorsitzende Michael Arens bei der Jahresmitgliederversammlung in Trier. Der VDE ist der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Zufrieden äußerte sich Arens zudem über die Beteiligung an den Exkursionen, die zum Beispiel in das Kraftwerk Biblis und zur Firma GKN Drive Line Trier sowie zum Flughafen Frankfurt mit einer Rundfahrt und einer Besichtigung der Feuerwache führten.