Trier/Mitte-Gartenfeld: Eine luftige Halle in der Kreuzungsmitte

Es ist noch ein weiter Weg

Ideen zur Gestaltung des Pferdemarkts sind genug gesammelt, die Preise sind vergeben. 40 Studierende an der Hochschule Trier hatten sich mit Eifer an die Aufgabe gemacht. Doch das war vermutlich nur der harmlose Auftakt, denn nun folgt der „politische Teil“. Es dürfte noch einiges zu erwarten sein. Diskussionen in den Gremien, was denn nun in der Mitte des Verkehrskontenpunkts machbar ist, was wünschenswert wäre, was städtebaulich tragbar ist, und was die Anwohner dazu meinen?

Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Wenn das alles ausdiskutiert ist, kommen zwei letzte bange Fragen: Was kostet das? Wer bezahlt das? Daran sind bekanntlich schon viele Ideen und Projekte gescheitert. Der Weg ist noch weit.

Friedhelm Knopp