(red) Rechtsanwältin Nicole Kürten, Fachanwältin für Familienrecht und Erbrecht, referiert am Mittwoch, 19. Dezember, über „Kindesunterhalt für minder- und volljährige Kinder“. Der Vortrag findet um 19.30 Uhr, im Familienzentrum Fidibus in der Gratianstraße 5 bis 7 in Trier statt. red