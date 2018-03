Mehr Grün und neue Fahrbahn

Ortsbeirat Trier-Nord sponsert Baumpflanzungen im Nells Park. Ausbau der Bendiktinerstraße startet im Sommer.

Ein Millionenprojekt stand im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Trier-Nord. Im kommenden Sommer soll die Sanierung der Benediktinerstraße beginnen und bis Jahresende abgeschlossen sein. Neben der Erneuerung der jahrzehntealten Fahrbahndecke zwischen Kloschinskystraße und Wilhelm-Leuschner-Straße ist aus Sicht des städtischen Tiefbauamts auch die Aufwertung der Umfeld-Gestaltung ein Ziel. Zu diesem Zweck wird das voraussichtlich über 972 000 Euro teure Vorhaben mit 300 000 Euro aus dem Bundesprogramm Soziale Stadt gefördert.

Bäume und Pflaster statt Asphalt sollen die beiden Einfahrtszonen zum verkehrsberuhigten Bereich an den Ecken zur Kloschinskystraße und der Wilhelm-Leuschner-Straße markieren. In der Benediktinerstraße selbst sind laut Tiefbaumt keine weiteren Baum­pflanzungen möglich, da zu beiden Seiten unterirdische Versorgungsleitungen verlaufen. Aber eine Auflockerung des Straßenbildes durch farbige Pflasterflächen bleibt Bestandteil der Planung.

Einige Parkplätze werden künftig wegfallen: Statt rund 25 werden es im Straßenverlauf nach derzeitiger Planung nur noch 18 werden. Geschuldet sei dies den neuesten Vorschriften zu Breiten und Abständen bei Parkbuchten. Diese Entwicklung stößt bei vielen Anwohnern auf wenig Gegenliebe. Dass sie außerdem noch 70 Prozent der Kosten für das Vorhaben tragen müssen, verringert die Akzeptanz zusätzlich. Doch die Stadt argumentiert, dass sie durch die Gesetzgebung dazu verpflichtet ist, Anliegerbeiträge zu erheben.

Begleitend zur Straßensanierung sind beim Stadtbusverkehr Verbesserungen eingeplant. So werden die Haltestellen in der Kloschinskystraße barrierefrei ausgebaut. Und die Endhaltestelle an der Zeughausstraße wird um 150 Meter verlegt und dort als Haltebucht ausgebaut. Somit müssen die hier meist längere Zeit wartenden Busse nicht mehr auf der Fahrbahn stehenbleiben. Auch der neue Haltepunkt wird barrierefrei gebaut.

Neues auch beim Nells Park: Zu einem grünen Portal sollen vier Zierapfelbäume wachsen, die Mitarbeiter des Grünflächenamts hier am Eingang zum Nells Park beim Verteilerkreis gepflanzt haben. Bis dahin werden die jungen Bäume voraussichtlich noch etliche Jahre benötigen. Aber mit weiß-rosa Blüten und orangeroten Miniäpfeln soll das Quartett schon im kommenden Frühjahr und Herbst glänzen. Die Früchte sind zwar theoretisch essbar, schmecken aber extrem sauer. Mit 11 283 Euro hat der Ortsbeirat Trier-Nord die Pflanzaktion gesponsert.

Für die nahe Zukunft plant das Grünflächenamt noch eine Reihe weiterer Verschönerungen im Nells Park, beispielsweise an einigen Rosenbeeten und beim Wegenetz.