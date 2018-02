Rathaus will mehr Frauen als Chefs

Weitere Beschlüsse des Stadtrats

Landwirtschaftskammer: Auf Antrag der CDU soll Oberbürgermeister Wolfram Leibe bei den Verantwortlichen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz den Erhalt derer Dienststelle in Trier fordern. Die Landwirtschaftskammer ist in der Trierer Christophstraße mit ihrer Dienststelle für Bau und Technik, Berufsbildung, Betriebswirtschaft, Einkommensalternativen, Raumordnung, Regionalentwicklung und Naturschutz sowie für Tierproduktion und Weinbau ansässig. In den Gremien der Landwirtschaftskammer werde allerdings über eine Reduzierung der Dienststellen nachgedacht – auch der Standort Trier soll davon betroffen sein, erklärte CDU-Stadtrat Matthias Melchisedech. „Der Wegfall der Dienststelle würde den Standort Trier schwächen“, sagte Melchisedech. Die Dienststelle in der Christophstraße sei inbesondere im Verbund mit dem Haus der Landwirtschaft in der nahen Gartenfeldstraße wichtig, in dem der Kreisbauern- und Winzerverband Trier-Saarburg, der Moselwein e.V., der Pro-Riesling e.V. und der Verein Großer Ring VDP Mosel-Saar-Ruwer untergebracht sind. Zusammen mit der Dienststelle der Landwirtschaftskammer würden sich daraus optimale Verknüpfungen ergeben, argumentierte die CDU. Oberbürgermeister Leibe versprach, sich für den Erhalt der Trierer Filiale der Landwirtschaftskammer einzusetzen.

Flüchtlingsarbeit: In der allerletzten Beschlussvorlage, die die scheidende Bürgermeisterin Angelika Birk in den Rat einbringen durfte, ging es um das Flüchtlingsprojekt des Vereins Treffpunkt am Weidengraben in Neu-Kürenz. Birk empfahl, das Hilfsprojekt zur Bewältigung der Herausforderungen von Flucht und Integration zunächst bis Ende 2019 fortzuführen. Die Angebote des Projekts, das vorrangig die Menschen in der 2015 eingerichteten Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Louis-Pasteur-Straße zur Zielgruppe hat, reichen über die Vermittlung von Freizeitaktivitäten über gemeinsame Koch- und Tanzabende bis zu Sprachangeboten und zur Arbeitsvermittlung. 2017 seien über das Projekt 16 Wohnungen im Stadtteil an Geflüchtete vermittelt worden, über 250 Einzelberatungsgespräche hätten stattgefunden und rund 1000 Kontakte und Vermittlungen in den Bereichen Stadtteilarbeit, Vermittlung und Vernetzung von Freizeitangeboten wie Näh- oder Kochkurse, Sportkurse und Spieltage.

Das Projekt weiter zu führen – wofür eine derzeit bis Ende 2018 befristete Stelle entsprechend verlängert werden muss – kostet die Stadt rund 96 000 Euro, davon rund 55 000 Euro in 2019.

Tourismus: Damit die städtische Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) ihre satzungsgemäßen Aufgaben erledigen könne, müsse ihr im Haushaltsjahr ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von gut 2,1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, beantragte Kulturdezernent Thomas Schmitt. Die TTM war 2014 gegründet worden, in ihr gingen die damalige Petrispark GmbH und der Verein Tourist Information Trier. Bislang belief sich der Zuschuss für die TTM auf exakt 2 099 903 Euro. Die Zuschusserhöhung um 64 000 Euro sei „erforderlich, um die Zahlungsfähigkeit der TTM aufrechtzuerhalten“, heißt es in der Beschlussvorlage. Der Stadtrat stimmt mit großer Mehrheit zu.

Seniorenbeirat: Mitglieder des Seniorenbeirats erhalten als Ersatz für die mit ihrem Amt verbundenen Aufwendungen und der notwendigen baren Auslagen künftig eine Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes: Pro angefangene Sitzungsstunde sollen 10 Euro gewährt werden. Der Vorsitzende des Seniorenbeirats soll statt eines Sitzungsentgelts eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 250 Euro erhalten. Der Stadtrat stimmte der Zahlung mehrheitlich zu.