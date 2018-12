später lesen Musik Orgelsymphonie in der Konstantinbasilika Teilen

Orgelmusik des französischen Komponisten Charles-Marie Widor (1844 bis 1937) gibt es am Samstag, 15. Dezember, um 18 Uhr in der Konstantinbasilika. Martin Bambauer spielt an der symphonischen Eule-Orgel den zehnten und gleichzeitig letzten Teil seiner Gesamtaufführung der Orgelsymphonien des Komponisten. red