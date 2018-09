später lesen Kommunalpolitik Heute: Ortsbeirat Trier-Heiligkreuz diskutiert über Zehn-Jahres-Plan Teilen

In seiner Sitzung am heutigen Dienstag, 25. September, 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle der Grundschule, befasst sich der Ortsbeirat Heiligkreuz mit dem aktuellen Stadtteilbudget. red