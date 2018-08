Podiumsdiskussion über Globus findet ohne Globus statt

(jp) Zur Podiumsdiskussion „Handel im Wandel - Globus-Ansiedlung in Trier?“ am Montag, 13. August, 19 Uhr, werden im Kasino am Kornmarkt folgende Experten erwartet: Alfred Thielen, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Trier, Matthias Schmitt, Geschäftsbereich Standortpolitik der Industrie- und Handelskammer, Matthias Schwalbach, Geschäftsführer der Handwerkskammer und Professor Bernhard Swoboda von der Universität Trier.

Die CDU hat auch den Globus-Konzern eingeladen, einen Vertreter nach Trier zu schicken. Doch Globus wird nicht kommen. „Wir begrüßen die Initiative der CDU-Stadtratsfraktion sehr und sind grundsätzlich gerne zur Mitwirkung an einer Podiumsdiskussion bereit“, sagt Stefan Ewerling, Leiter Expansion bei Globus, im Gespräch mit dem TV. „Unterdessen sind die Untersuchungen zu Verträglichkeit und Auswirkungen eines Globus-Marktes auf Stadt und Umland Trier weit fortgeschritten. Das Ergebnis des Gutachtens erwarten wir bereits in den kommenden Wochen.“ Erst auf dieser Faktenbasis, so Ewerling, sei Globus in der Lage, „den bisherigen Meinungen, Vermutungen und Stimmungen objektive Argumente und empirisch fundierte Schlussfolgerungen hinzuzufügen.“ Eine Podiumsdiskussion komme deshalb zum jetzigen Zeitpunkt „zu früh“.