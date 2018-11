später lesen Literatur Politische Lyrik im Seniorenbüro Trier Teilen

Bei einem Literaturnachmittag im Haus Franziskus (Ecke Christoph-/Kochsraße) am Mittwoch, 14. November, 15.30 Uhr, präsentiert Frauke Birtsch in ihrer Reihe Lese-Glück Einblicke in Leben und Werk Erich Frieds (1921 bis 1988). red