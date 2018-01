Ein bisschen Frieden bitte: Trierer Polizei stoppt harmloses Peacemobil

Vier maskierte Männer in einem seltsamen Opel Corsa, die sich obendrein auffällig verhalten: Das meldete eine Frau per Notruf der Trierer Polizei. Die ging der Sache nach, machte besagten Corsa auf der Konrad-Adenauer-Brücke ausfindig und nahm die Verfolgung in Richtung City auf.

Statt vier vermummter Männer mit möglicherweise bösen Absichten saßen in dem Auto allerdings nur zwei Frauen. Nicht maskiert, sondern bekleidet mit Schals und Mützen. Die Beifahrerin hatte zusätzlich eine Brille auf der Nase mit Friedenszeichen auf den Gläsern (siehe Foto). „Wir wollten ganz normal und friedlich zum Bio-Laden in der Saarstraße“, berichtet die Beifahrerin dem TV. „Und plötzlich war überall Polizei – wir kamen uns vor wie bei Filmaufnahmen für einen Krimi.“

In bester Absicht hielt die Beifahrerin der Polizei noch schnell aus dem Autofenster ein Schild mit der Aufschrift „Du bist toll“ entgegen. Die Beamten zeigten sich allerdings unbeeindruckt: Per Vollbremsung nebst halber Drehung stellte sich einer der drei Polizeiwagen an der Kreuzung Saarstraße/Hohenzollernstraße quer vor den Corsa, um diesen zu stoppen. Auch links und rechts sei ihr Auto von Polizeiwagen flankiert worden. „Langsam aussteigen und Hände erheben“, hätten die Beamten ihnen befohlen. „Das haben wir dann auch gemacht“, berichten die Frauen.

Die Polizei bestätigt auf TV-Nachfrage den Einsatz. „Wir mussten den Zeugenhinweis ernst nehmen und dem Verdacht nachgehen“, sagt Polizeipressesprecher Uwe Konz. Die Streifenpolizei sei dabei von zusätzlichen Beamten verstärkt worden, die mit automatischen Pistolen, die so groß sind wie Gewehre, die Situation absicherten. „Wir wussten ja nicht, was da auf uns zukommen könnte“, rechtfertigt Konz den martialisch wirkenden Auftritt. Mit drei Streifenwagen, einem Zivilfahrzeug und insgesamt acht Beamten sei die Polizei vor Ort gewesen. Die Kreuzung war während des Einsatzes für den Verkehr komplett blockiert.

Die Beamten durchsuchten das Auto, ohne etwas zu finden. „Die Mitteilung der Zeugin, die uns per Telefon ihren Verdacht geäußert hatte, hat sich also nicht bestätigt“, erklärt Polizeisprecher Konz.

Tatsächlich waren die Frauen eher in gegenteiliger Mission unterwegs: Ihr Corsa ist über und über beschriftet mit Friedensappellen. „Singe, klinge, höre“, „Frieden“, „frei sein“, „sei du selbst“ steht in farbenfrohen Lettern auf dem weißen Lack geschrieben. Die Frauen nennen das Auto „Peace-Mobil“ – Friedensgefährt also. „Wir sind wahrscheinlich die einzigen Menschen auf der Welt, die sich über rote Ampeln freuen!“, sagt die Initiatorin des Friedensmobils, eine Triererin, die sich den Künstlernamen Tara May gegeben hat und mit ihrem bürgerlichen Namen nicht in der Zeitung erscheinen will. „An roten Ampeln halten wir nämlich zusätzlich Schilder aus den Fenstern, auf denen ebenfalls Friedensbotschaften stehen.“