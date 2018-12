später lesen Advent Adventmusik in der Kapelle Teilen

Twittern

Teilen



Eine besinnliche Advent-Feierstunde findet am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Kapelle zu den 14 Nothelfern in Ruwer-Eitelsbach statt. Mit entsprechender Musik für Querflöte (Marianne Collet-Stier) und Orgel (Reinhold Neisius) sowie Text und Gesang wird das Konzert eine Vorbereitung aufs Fest. red