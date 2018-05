später lesen Bildung Schüler diskutieren über Pressefreiheit FOTO: Friedemann Vetter FOTO: Friedemann Vetter Teilen

(red) Ist die Pressefreiheit auch in Trier bedroht? Wie gehen Journalisten vor Ort mit Fakenews, also Falschmeldungen, um? Darüber haben am Mittwoch Journalistinnen mit Neuntklässlern des Humboldt-Gymnasiums diskutiert.