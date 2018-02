Jubiläum: Sieben Polizisten, 280 Dienstjahre

Diese Männer sind seit 40 Jahren im Dienst und alle bei der Polizeiinspektion Trier gelandet - allerdings auf sehr unterschiedlichen Wegen.

Sieben Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Trier haben ihr 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Polizeipräsident Rudolf Berg dankte den Beamten im Rahmen einer Feierstunde für ihre geleistete Arbeit. Die Beamten traten alle am 1. Februar 1978 in den Dienst des Landes Rheinland-Pfalz ein und durchliefen ihre Grundausbildung bei verschiedenen Bereitschaftspolizeien des Landes.

Den ersten Polizeihauptkommissar Rüdiger Ermel zog es nach der Grundausbildung zunächst nach Mainz, in den Führungsstab, nach Heidesheim und Bad-Kreuznach. 2005 wechselte der heute 57-jährige Beamte in das Polizeipräsidium Trier.

Der 59-jährige Polizeihauptkommissar Hermann Klein blieb nach der Grundausbildung zunächst bei der Bereitschaftspolizei und wurde dort später Gruppenführer. Nach vielen Jahren in Ludwigshafen und in Kaiserslautern im Wechselschichtdienst kam der in Lebach wohnende Beamte 1995 zum Polizeipräsidium Trier. Polizeihauptkommissar Manfred Sartoris verrichtete von 1980 bis 1993 seinen Dienst im Polizeipräsidium Mainz. Auch ihn zog es im Anschluss nach Trier, genauer zur Polizeiinspektion Daun.

Den Saarburger Polizeihauptkommissar Michael Bruns zog es nach der Ausbildung zunächst zur Polizeiautobahnstation Wattenheim. Anschließend wechselte auch er ins Polizeipräsidium Trier, in die damalige Verkehrsinspektion. Der in Watzerath wohnende Kriminalhauptkommissar Rainer Kockelmann sammelte seine ersten Einzeldiensterfahrungen in Schifferstadt und Altenahr. Seit 1981 ist der 59-Jährige Mitarbeiter der Polizeiinspektion Prüm.