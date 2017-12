Stadt verzettelt sich beim Sozialwohnungsbau

Das Rathaus als Bauherr von Sozialwohnungen

Jahrzehntelang wurden in Trier fast ausschließlich Wohnungen gebaut, die mit durchschnittlichen Gehältern kaum zu bezahlen sind. Um die Sache nicht weiter dem freien Markt zu überlassen, stieg die Stadt in diesem Jahr wieder selbst als Bauherr in den Sozialwohnungsbau ein.

Bei Mariahof und bei Filsch sollten Neubauten entstehen mit Platz für Singels, Paare und Familien mit geringem Einkommen. „Wir wollen eine gesunde, vielfältige Mischung bei den Bewohnern unserer Sozialwohnungen: Flüchtlinge und Mieter ohne Migrationshintergrund. Angst vor einem Ghetto braucht niemand zu haben“, sagte Baudezernent Andreas Ludwig bei einer Bürgerversammlung im Juni 2017.

In Mariahof ging der Bau flott voran: Anfang August begann der Hochbau, der aus großen, containerartigen Fertigteilen zusammengesetzt wurde (der TV berichtete). Zurzeit laufen die letzten Innenausbauarbeiten. Mitte Januar soll der bezugsfertige Bau dem Bauherren, also der Stadt, übergeben werden. Der dreigeschossige Bau mit 31 Sozialwohnungen in Mariahof kostet insgesamt rund 5,3 Millionen Euro, von denen das Land Rheinland-Pfalz gut 3 Millionen übenrimmt.

In Filsch verzögert sich die Sache: Statt wie geplant im Frühjahr ist der Einzugstermin mittlerweile auf September verschoben worden. für den Eckbau mit 42 Wohnungen sind insgesamt 7,65 Millionen Euro veranschlagt, zu denen das Land 4,3 Millionen Euro zuschießt.

Für die günstigen Mietwohnungen (etwa sechs bis sieben Euro pro Quadratmeter) ist die Nachfrage bei der Stadtverwaltung groß. „Wir haben eine lange Warteliste, vergeben werden die Wohnungen nach sozialen Kriterien“, hatte Hans-Werner Meyer, Leiter des städtischen Amts für Soziales und Wohnen, dazu erklärt.