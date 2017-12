später lesen Hilfe Kinder lernen Deutsch: Hilfe gesucht Teilen

Die Malteser in Trier unterstützen geflüchtete Kinder die deutsche Sprache zu lernen. Das Team würde sich dabei über Unterstützung freuen. Gesucht werden Ehrenamtliche, die einmal in der Woche – auf Wunsch auch häufiger – für zwei bis drei Stunden am Vor- oder Nachmittag Zeit haben. Die Lernpaten werden von den Maltesern fachlich begleitet. Außerdem gibt es einen Austausch mit anderen Freiwilligen, Fortbildungen, Fahrtkostenerstattung und Versicherungsschutz.