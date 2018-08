später lesen Kirche Feierliche Kirchenmusik zum Jubiläum von St. Paulin Teilen

St. Paulin ist vor 60 Jahren zur Basilika minor erhoben worden. Das Jubiläum wird am Freitag, 31. August, ab 19 Uhr in der Basilika gefeiert: Basilikachor, Vokalensemble und Basilikaorchester von St. Paulin führen „Der Herr ist mein Hirte“ von Joachim Reidenbach und das Te Deum in D von Johann Michael Haydn auf. red