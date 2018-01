Drei Millionen Bücher, drei Millionen Minus in Trier

FOTO: Schramm, Johannes

Keine heilige Kuh

Niemand verlangt, aus Kostengründen wertvolle, seltene Bücher und Schriften der Trierer Stadtbibliothek einfach in den Papiermüll zu werfen. Aber Sparpotenzial gibt es überall – auch bei einer für unsere Kultur so wertvollen, ja fast unantastbaren Einrichtung wie einer Bücherei. Vor allem, wenn der Bestand der Stadt über den Kopf wächst und die Bibliothek ihrer wichtigen und gesetzlichen Aufgabe, historische Stadtdokumente sicher zu archivieren, nicht mehr nachkommen kann. Fotos aus dem geheimen Rechnungshofbericht zeugen von dem Chaos, das in den Archivräumen herrscht. Eine Anfrage des TV, dort selbst fotografieren zu dürfen, ließ die Stadtverwaltung unbeantwortet – womöglich hatte sie dafür ihre Gründe.