Eine Führung und einen Kreativkurs zum Thema lustige Geschichten für Kinder ab fünf Jahren gibt es am Samstag, 15. Dezember, von 11 bis 13 Uhr im Museum Simeonstift. Dort lernen die Kinder bei einer Museumsführung die Tierwelt in den Gemälden des Museums kennen, anschließend können sie bei einem Workshop ihre eigenen Ideen in die Tat umsetzen. red