Eine rekordverdächtig lange Tagesordnung gibt’s bei der letzten Sitzung des Trierer Stadtrats in diesem Jahr: Alleine sieben Anfragen und acht Anträge der Fraktionen werden behandelt. So fordert die FDP ein „Konzept zum künftigen Betrieb und zur weiteren Finanzierung des Theaters Trier“. Und unter Tagesordnungspunkt 26 (von insgesamt 35) wird noch mal über den Bürgerentscheid zur Tankstelle in der Ostallee und das weitere mögliche Vorgehen diskutiert.