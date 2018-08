Vom Theaterschreiner bis zum Straßenkehrer

Stadt und Stadtwerke legen Werkstätten, Materiallager und Fuhrpark zusammen, um Geld zu sparen. Ende 2018 ziehen die ersten Mitarbeiter um.

Die ehemalige Papierfabrik Ehm am Grüneberg in Trier-Kürenz hat in den vergangenen Monaten ihr Gesicht verändert: Die Stadtwerke bauen für 15 bis 20 Millionen Euro in und rund um die Hallen ihren Energie- und Technikpark (der TV berichtete). Die Arbeiten des Mammut-Projekts sind im Zeitplan: Ende 2018 ziehen die ersten Mitarbeiter an den neuen Standort um. Ab Ende 2020 sollen 180 Angestellte der Stadtwerke Trier und 250 Mitarbeiter der Stadt im ETP arbeiten.

Nicht nur in Sachen modernes, energieeffizientes Bauen ist der ETP ein Zukunftsprojekt. Stadt und Stadtwerke schlagen auch ein neues Kapitel der Zusammenarbeit auf. Bislang halten Grünflächenamt, Straßenreinigungsamt und Tiefbauamt sowie die Straßenbauabteilungen der Stadtwerke bestimmte Baufahrzeuge, Geräte und Material zum Teil doppelt und dreifach vor. Bis Ende 2020 sollen die Ämter und Abteilungen im ETP zusammengelegt werden und voneinander profitieren. „Warum sollen wir zwei Lagerhallen für Schotter und Pflastersteine unterhalten, warum zwei KFZ-Werkstätten?“, fragte Oberbürgermeister Wolfram Leibe beim Vor-Ort-Termin rhetorisch. Die städtischen Ämter und Abteilungen der Stadtwerke, die ähnliche Aufgaben übernehmen, an einem Standort zusammenzulegen, sei so logisch, dass „man sich wundert, warum das noch nicht längst passiert ist“.

Tatsächlich ist die Idee dazu schon mehr als zehn Jahre alt – nur an der Umsetzung haperte es bislang. Bevor der erwartete Einspareffekt eintritt, muss zudem kräftig investiert werden. Hier die Details:

Kosten: 15 bis 20 Millionen Euro stecken die Stadtwerke in den Bau des ETP. „Wobei ich fest davon ausgehe, dass wir diesen Kostenrahmen nicht ausreizen werden““, sagt SWT-Vorstand Arndt Müller. 20 Prozent der Bausumme zahlen die SWT aus Eigenmitteln, 80 Prozent über Fremdkapital. Aus den Synergieeffekten durch die vereinfachten Arbeitsabläufe versprechen sich die Stadtwerke eine Rendite von etwa sieben Prozent des investierten Eigenkapitals pro Jahr. Wie hoch die Einsparungen der Stadt sind, lasse sich nicht so genau beziffern, erklärt Oberbürgermeister Leibe. „Aber wir rechnen mit deutlichen Minderausgaben.“ Unter anderem, weil die City-Areale, aus denen SWT und Stadt ihre technischen Abteilungen abziehen, nach dem Umzug vermarktet werden können.

Erschließung: 2010 wurde die Brücke von der Straße Am Grüneberg über die Gleise zur Metternichstraße wegen Baufälligkeit abgerissen. Das ETP-Gelände und auch die Riverissiedlung (siehe Text unten) sind daher zurzeit nur vom Grüneberg aus zu erreichen. Die Stadtwerke bauen von der Metternichstraße allerdings eine Privatstraße aufs Gelände, um den Bereich auch von der Nord­stadt aus zu erschließen. Wann die so genannte Grüneberg-Tangente mit neuer Brücke über die Gleise und Anschluss über die Loebstraße an die Autobahn kommt, steht weiter noch nicht fest, sagt ETP-Projektleiter Christian Reinert. Das Areal, auf dem die Brücke entstehen soll, sei allerdings in den vergangenen Tagen bereits auf mögliche übrig gebliebene Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg abgesucht worden. Auch die notwendigen Bodengutachten seien in Auftrag gegeben. „Die Vorarbeiten laufen also“, sagt Eric Krischel, der das Projekt seitens der Stadt betreut.

Theater: Auch die Werkstätten des Stadttheaters ziehen in den ETP um (der TV berichtete). „Die Schreinerei und die Schlosserei haben Werkzeuge und Maschinen, die auf dem ETP für mehrere Abteilungen vorgehalten werden – das spart Geld“, sagt Leibe. Für Theaterwerkstätten und Requisitenlager mietet die Stadt 1800 Quadratmeter von den Stadtwerken an.