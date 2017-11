Trier startet in die Vorweihnachtszeit

(bec/ve.) Der er Weihnachtsmarkt ist gestern offiziell eröffnet worden. Zwar gab's Glühwein & Co. auch schon am Montag, da regnete es aber noch in Strömen. Gestern war das Wetter dann schon besser, und so kamen viele Besucher zum Hauptmarkt und Domfreihof. Im Schatten des Doms ist die Bühne fürs musikalische Programm aufgebaut, auf der zur Eröffnung die Gruppe "Wackelzähne" der Kita St. Adula -Pfalzel ihren großen Auftritt hatte - unter anderem mit dem Rolf-Zukowski-Klassiker "In der Weihnachtsbäckerei". Außerdem stimmte unter anderem ein Ensemble des er Theaters musikalisch auf die Weihnachtszeit ein. Der er Weihnachtsmarkt ist bis zum 22. Dezember geöffnet. Das Programm ist unter <%LINK auto="true" href="http://www.trierer-weihnachtsmarkt" text="www.trierer-weihnachtsmarkt" class="more"%> zu finden.

TV-Foto: Friedemann Vetter