Der DRK Stadtverband Trier und die Stammzellspenderdatei aus Birkenfeld suchen am Donnerstag, 20. Dezember, 16 bis 19 Uhr neue potenzielle Spender. Wer helfen will kann in die Krankenpflegeschule im Trierer Mutterhaus Nord, Theobaldstraße 12, kommen. red