Trier-Tag der Polizei: 135 Verkehrsteilnehmer kontrolliert

Bei dem wöchentlichen Kontrolltag der Polizei Trier, dem sogenannten „Trier-Tag“, waren die Beamten wieder an unterschiedlichen Stellen in der Stadt aktiv. Insgesamt 135 Personen und Fahrzeuge sind dabei überprüft worden.

Bei Kontrollen in der Eurener Straße wurden acht Verkehrsteilnehmer wegen Verstoß gegen die Gurtpflicht verwarnt. .Ein Autofahrer hatte sein Kind nicht ausreichend im Fahrzeug gesichert. Fünf Verkehrsteilnehmer erhielten eine Anzeige, weil sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Ein Mann konnte für sein Fahrzeug keinen ausreichenden Versicherungsschutz nachweisen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gestellt. In der Fußgängerzone wurde acht Fahrradfahrer verwarnt, die in der gekennzeichneten Fußgängerzone ihr Fahrrad benutzten.

Die „Trier-Tage“ der Polizei finden wöchentlich an wechselnden Tagen im gesamten Stadtgebiet statt. Ziel ist die Verbesserung der allgemeinen Verkehrsmoral und an erkannten Unfallhäufungsstellen.