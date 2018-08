Wieder neue Pläne für Mäusheckerhalle in Trier

Nur 500 statt 700 Sitzplätze

Durch die nochmals abgeänderte Tribünenplanung wird es in der neuen Sporthalle am Mäusheckerweg in Trier-Ehrang nur knapp 500 Sitzplätze geben statt wie ursprünglich geplant 700. Nach aktuellem Planungsstand soll die Haupttribüne auf einer der Längsseiten der Halle aus drei festen Sitzreihen mit insgesamt 255 Plätzen auf einer etwa 2,70 Meter hohen Galerie bestehen.

Unter dieser festen Tribüne wird eine dreiteilige Teleskoptribüne eingebaut, die nach Bedarf ausgefahren werden kann. Die sechs Sitzreihen der Teleskoptribüne sollen rund 234 Sitzplätze haben.

Der Wegfall der an den beiden Stirnseiten der Halle ursprünglich geplanten Galerietribünen spare Baukosten ein, bestätigt Baudezernent Andreas Ludwig. Diese könnten in die zuvor nicht miteinkalkulierte Teleskoptribüne investiert werden. Ob sich durch die Umplanung weitere Einsparungen an der prognostizierten Gesamtbausumme von rund 10,2 Millionen Euro ergeben, stehe noch nicht fest.

Von der Teleskoptribüne haben Zuschauer bei Basketballspielen volle Sicht aufs Spielfeld, auf den Plätzen der erhöhten Galerietribüne ist die Sicht nur durch das Geländer beschränkt. Bei Handballspielen bleiben von der Galerietribüne rund drei Meter im Seitenbereich des Spielfelds nicht einsehbar. Dadurch, dass die vordere Reihe der Teleskoptribüne eingezogen werden kann, können bis zu zwölf Rollstuhlfahrer direkt am Spielfeldrand sitzen und müssen nicht über lange Rampen auf die Galerietribüne fahren.