Wegen Umbauauarbeiten sind zwei Mitarbeiterinnen der städtischen Bauaufsicht sowie die Sachbearbeiter für Bauanträge von Montag, 5., bis einschließlich Freitag, 16. Februar, im Rathaus nicht erreichbar.

Dadurch kann es zu Verzögerungen in der Bearbeitung von Bauanträgen kommen. In dringenden Fällen können per E-Mail an bauaufsicht@trier.de oder per Telefon unter 0651/718-3633 Anfragen gestellt werden.

(red)