Spart Wasser, trinkt Viez!

Liebe, treue Leserinnen und Leser meiner Kolumne. Ihr kennt ja alle meine Vorliebe für sauren Apfelwein. So, jetzt verrat ich euch mal was: Wenn ich nicht so viel Viez trinken würde, wäre ich schon längst vertrocknet.

Tatsächlich hat mir der gute Trierer Viez in diesem Sommer das Leben gerettet. Weil ich nicht so viel Wasser verbrauchen wollte, habe ich meinen Wasserverbrauch und Sprudelkonsum so drastisch eingeschränkt, dass Bärbel schon Angst um unsere Bonuspunkte beim Getränkehändler hatte. Unseren Garten habe ich schon seit drei Wochen nicht mehr gewässert, sehr zum Ärger von Bärbel und ihren Radieschen. Aber man muss Opfer bringen, sage ich immer. Und zwar jeder Einzelne. Daher dusche ich zur Zeit nur einmal die Woche. Bärbel hat mich zwar letzte Woche aus dem Schlafzimmer verbannt, aber es gibt Schlimmeres.

Karl-Heinz und Anni sind vor einigen Tagen aus Südafrika zurückgekommen und haben erzählt, dass man sich in Kapstadt noch nicht einmal die Hände waschen kann. An allen öffentlichen Toiletten sind die Wasserhähne abgedreht, statt dessen gibt es nur Desinfektionsmittel. Überall würden da Schilder hängen mit dem Hinweis „Save water“, also Wasser sparen. Sogar an der Klospülung. Naja, ist sowieso kein Land für mich. Viel zu heiß im Sommer. Und zu viele wilde Tiere. Und Viez haben die auch keinen, nur Wein.

Nächstes Jahr verreisen wir im Sommer in den kühlen Norden, habe ich zu Bärbel gesagt. Mit Oberbürgermeister Wolfgang Leibe rede ich mal darüber, ob er mich nicht als Viezbotschafter aussenden will. Mein Motto: Trinkt Viez, kein Wasser!