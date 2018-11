später lesen Stadtgeschichte Die französische Zeit in Trier Teilen

In einem Vortrag am Dienstag, 13. November, 18 Uhr, im Lesesaal der Stadtbibliothek Weberbach befasst sich der pensionierte Koblenzer Archivdirektor Wolfgang Hans Stein mit den französischen Nationalfesten in Trier von 1798 bis 1804 und der Trierer Historiografie des 19. Jahrhunderts. red