Ab Donnerstag wieder freie Fahrt zwischen Olewig und Irsch

(woc) Wegen eines Wasserrohrbruchs war der Bautrupp der Trierer Stadtwerke am frühen Sonntagmorgen in die Hunsrückstraße bei Olewig ausgerückt. Die Straße musste aetwa in Höhe des Olewiger Sportplatzes aufgebrochen werden, um die Leitung reparieren zu können.

Anschließend wurde der Straßenbelag wieder aufgetragen.

Weil die Bitumenschicht trocken musste, bleibt der Baustellenbereich am heutigen Mittwoch noch gesperrt. Der Verkehr wird wechselseitig per Ampel an der Stelle vorbei geleitet. Am morgigen Donnerstag soll die Sperrung wieder aufgehoben sein.