Wegen Fehlplanung: Renovierung der Trierer IGS dauert (noch) ein Jahr länger

Eigentlich sollten die Schüler der IGS Ende des Jahres in ihre frisch sanierten Klassenräume umziehen. Doch daraus wird nichts: Die Generalsanierung dauert rund 12 Monate länger als zuletzt geplant. Das teilte die Stadtverwaltung am heutigen Montag auf TV-Nachfrage mit.

Grund für die Verzögerung ist, dass die Verlegearbeiten von Heizungsleitungen und Elektroleitungen nicht vorab koordiniert wurden. Beim so genannte „Kollisionsplan“ gebe es „Probleme“, teilt die Stadt mit. In einem Kollisionsplan werden normalerweise sämtliche Fachplanungen der einzelnen Gewerke in Bezug gesetzt um zum Beispiel sicher zu gehen, dass die Elektriker ihre Leitungen nicht an gleicher Stelle planen wie die Heizungsmonteure ihre Rohre. Bei der IGS-Planung ist diese Koordination offenbar nicht erfolgt. Offenbar kamen sich die Bauarbeiter auf der Baustelle in die Quere – Elektriker und Heizungsmonteure wollten an gleicher Stelle Leitungen verlegen. „Die Liste der festgestellten Planungsmängel ist umfangreich“, teilt die Stadt mit.

Lehrer und Elternvertreter der IGS wurden in der vergangenen Woche über die Planungpanne informiert. In der Stadtverwaltung selbst seien die Koordinationsprobleme vor wenigen Monaten aufgefallen, teilt Rathaussprecher Michael Schmitz mit.

Der Versuch, mit den beiden Ingenieurbüros, die laut Stadtverwaltung den Kollisionsplan erstellen sollten, einen umsetzbaren Plan aufzustellen, habe sich bislang „schwierig gestaltet“, erklärt Schmitz. „Wir sind davon ausgegangen, dass die beiden Ingeneurbüros, die sich als Arbeitsgemeinschaft um die Planung von Elektro und Heizung auf unsere Ausschreibung beworben haben, ihre Pläne koordinieren“, sagt Baudezernent Andreas Ludwig, „das haben sie aber offenbar nicht getan.“

Nun werde unter anderem erwogen, eine so genannte Montageplanung anzugehen – eine Umplanung durch eigenes Personal der Stadt in Zusammenarbeit mit den beteiligten Handwerkern während der laufenden Arbeiten.

Die Projektleitung - und damit Bauleitung - der Generalsanierung hat die Stadtverwaltung selbst übernommen. Dazu, ob und inwiefern die Kontrolle, ob eine Kollisionsplanung korrekt vorliegt, zu den Aufgaben der Bauleitung gehört, wollte die Stadtverwaltung sich auf TV-Anfrage nicht konkret äußern.

Welche Mehrkosten durch Verzögerung und Umplanung entstehen, ist bislang noch nicht zu beziffern.

Ausführliche Berichterstattung folgt.