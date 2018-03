Trierer gewinnt Süddeutschen Go-Jugendpokal

Über 100 Teilnehmer spielen bei der Brettspiel-Veranstaltung des Konfuzius-Instituts mit.

(red) Zwei Tage lang volle Konzentration: Beim Trierer Go-Turnier maßen diesmal Spieler aus fünf Ländern ihr Können im klassischen chinesischen Brettspiel.

Dabei wurde auch der Süddeutsche Jugendpokal ausgespielt: In der U-12 gewann Shukai Zhang aus Frankfurt, in der U-16 konnte der Trierer Emanuel Schaaf die Trophäe gewinnen. Der AVG-Schüler konnte damit seinen Erfolg von 2016 wiederholen. Rheinland-Pfalz-Meister wurde der Titelverteidiger Andreas Götzfried (Luxemburg). Vizemeister wurde der Trierer Gabriel Wagner, der trotz ­Abiturprüfungen noch Zeit für das Turnier fand.

Das Hauptturnier gewann am Ende der 18-jährige Chafiq Bantla aus Dinslaken. Der deutsche Juniorenmeister setzte sich im Finale gegen Christopher Kacwin aus Bonn durch. An der Städtewertung nahmen neun Städte aus vier Ländern teil.

Am Ende gewann das Team aus Straßburg. Auf dem kleinen Brett ganz groß: Eine achtjährige Triererin verweist die Erwachsenen auf die Plätze. Während Go normalerweise auf einem großen Brett mit 19 mal 19 Punkten gespielt wird, gibt es auch eine kleine (und schnellere) Variante auf dem 9-mal-9-Brett. In dieser Kategorie gab es ebenfalls einen Trierer Erfolg. Die achtjährige Lea Gerhards aus Tarforst erreichte als einer der jüngsten Teilnehmer ohne eine einzige Niederlage den ersten Platz.