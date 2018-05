später lesen Bildung Trierer Schüler ist bester Vorleser in ganz Rheinland-Pfalz Teilen

In Mainz wurde der Landessieger Rheinland-Pfalz des Vorlesewettbewerbs der sechsten Klassen gekürt. Veranstalter waren der Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland in Kooperation mit dem Otto-Schott-Gymnasium Mainz, der Schule der Vorjahressiegerin. Acht Kinder hatten sich für den Landesentscheid qualifiziert. Eltern, Großeltern und Geschwister der Teilnehmer, die aus ganz Rheinland-Pfalz angereist waren, fieberten mit. Landessieger wurde Leon Christen vom Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier.