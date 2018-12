später lesen Trier Trierer Historiker in Italien ausgezeichnet Teilen

Der aus Trier stammende Historiker Lutz Klinkhammer ist in Italien mit dem Preis „Fiuggi Storia Europa 2018“ ausgezeichnet worden. Der Privatdozent wurde 1960 in Trier geboren, studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft an der Universität Trier und ist seit April 1999 am Deutschen Historischen Institut in Rom als Referent für den Forschungsbereich 19. und 20. Jahrhundert tätig; seit März 2017 ist er stellvertretender Direktor.