Trierer Honky Tonk Festival: Musik liegt in der Kneipen-Luft

Gemütlich ist es hier sonst wegen des warmen gedimmten Lichts, des großen roten Teppichs an der Wand und der entspannten Leute. Kuschelig eng ist es dann am Freitag schon eine halbe Stunde bevor die The Jordan Bleu Blues Ninjas die ersten Töne in die Trierer Café-Bar Brunnenhof werfen. Überwiegend die Generation, die The Who noch aus der Jugend kennt, wartet gut gelaunt vor und auf der Bühne.

Die Fünf-Mann-Combo spielt Power-Blues-Rock. Noch nie von so viel Power im Blues gehört? Die Genre-Bezeichnung hält beim ersten Ton, was sie verspricht. Gitarrist Fred Barreto föhnt mit seinen markigen Riffs geradezu die Haare zurecht. Wie eine Metronom-Nadel wippt das Publikum zu den gut-sitzenden Beats von Drummer Jordon Bleu. Von halb zehn bis 2 Uhr hätte man hier genießen können, doch das gelbe Bändchen am Handgelenk gewährt noch Einlass zu neun anderen Livebands und Bars.

Für 15 Euro bekommt man im Alltag eine Cola und eine Pizza-Vierjahreszeiten oder ein paar billige Kopfhörer. Wer für 15 Euro ein tolles Live-Konzert erleben will, der muss sich normalerweise sehr gut umschauen. Gleich zehn Bands gibt es für den Preis am Freitag beim Honky Tonk Kneipenfestival – und Grenzerfahrungen mit buntesten Stilrichtungen: Celtic-Power-Folk, Ska, Raggae, Pop, Blues-Rock, Salsa, Pop, Power-Blues-Rock und Jazz-Swing-Latin. Weiter geht es deshalb von der Porta Nigra knapp zehn Minuten Spaziergang ins Cubiculum in der Hosenstraße. Die Nacht ist kühl, und dass ein kleines Festival in der Stadt ist, merkt man nicht an vollen Straßen. Dafür sind die Bars voll. Die Blues-Rock Band Two And A Half Strings spielt in der Kellerkneipe auf einer kleinen Empore, wo sonst Studenten etwa den dort berühmten Pizza-Salat dinieren.