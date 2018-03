Heimatlos und trotzdem in Laune

Die Trierer Karnevalsgesellschaft Onner ons hat derzeit keine feste Residenz. Die 200 Mitglieder und Gäste feiern trotzdem.

Ein halbes Jahr haben die Akteure für ihre drei Kappensitzungen trainiert. Doch steht ihre bisherige Residenz, die alte Färberei, dieses Jahr nicht zur Verfügung, sind doch alle Termine 2018 bereits vergeben.

Wehmut macht sich allerdings nicht breit, sagt Sitzungspräsident Harald Reinhard. Denn man schaue doch zuversichtlich auf die Session 2019. Man bemühe sich, eine neue Residenz zu finden. Beim Rosenmontagszug sei man allerdings auf jeden Fall dabei.

Martina Stadler ist aktiv bei den „Biewener Hoahnen“ und schon als Kind beim Karneval dabei. Sie ist regelmäßig beim Traditionsverein Onner ons zu Gast. Sie findet es schade, das der zweitälteste Trierer Karnevalsverein keine feste Residenz findet.

Ein Erfolg war die Spendenaktion, in der 2000 Euro gesammelt wurden. 1250 Euro aus dem Publikum wurden aufgestockt auf 1500 Euro durch die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Katarina Barley. Prinzessin Anja legte hier nochmals 500 Euro drauf. Die Summe von 2000 Euro geht dieses Jahr an den Echternacher Hof, ein Wohnheim für Multiple-Sklerose-Kranke in Trier. Beim Highlight des Abends, der Kürung des Spaaßvugels, ging die Urkunde an Irmgard Jakobs vom Karnevalsverein Waldrach.

Eine Bilderstrecke vom Abend der Onner ons finden Sie unter

www.volksfreund.de/fotos

Die Akteure: Kindergarde KG Onner ons, Lampenpitter, Solomariechen Leonie, Peetschestreter, Garde KG Onner ons, Zwillinge, Sitzungspräsidenten: Joachim Wagner und Harald Reinhard, Vereinspräsident: Karl-Rainer Heiderich, Ehrenratspräsident: Werner Dellwing, Musik: Gerd Brandscheid