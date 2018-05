später lesen Theater Sex, Bestechung und Aromatherapie FOTO: Dorothée Quaré FOTO: Dorothée Quaré Teilen

Was tun, wenn man als Bauamtsleiter so richtig Mist gebaut hat? In dem turbulenten Lustspiel „Ein Mann spielt verrückt!“ ziehen die Darsteller alle Register und sorgen für einen höchst unterhaltsamen Abend in der Halle am Bach. Von Dorothee Quaré