später lesen Gesundheit Trierer Lehrer an Tuberkulose erkrankt FOTO: Frank Göbel / TV FOTO: Frank Göbel / TV Teilen

Twittern

Teilen



An einer Realschule plus in Trier fällt ein Lehrer wegen einer ansteckenden Krankheit aus. Das Gesundheitsamt untersucht alle Personen, die engen Kontakt zu dem Pädagogen hatten. red