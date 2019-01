„... darauf, bald mein neues Programm präsentieren zu dürfen. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf das Konzert von Herman van Veen am 21. September in der Europahalle. Er ist ein einfach großartiger Allround-Künstler.“

Andreas Sittmann (55), Trier-Ruwer/Eitelsbach, ist Liedermacher und Bänkelsänger. Sein neues Soloprogramm „Es ist an der Zeit“ (in dem Herman van Veens „Eine kleine Frist“ fester Bestandteil ist) hat am 24. Januar in Wittlich Premiere. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Mehr Infos online unter: www.andreas-sittmann.de

⇥(rm.)